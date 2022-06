La Juventus fa sul serio per Zaniolo, ma serve che si abbassi la valutazione

La Gazzetta dello Sport (V. Clari) – Il nome di Nicolò Zaniolo è sui taccuini della Juve da tempo. La Juventus fa sul serio, specie ora che mancano certezze sulla risposta di Dii Maria. Ma a Torino sono coscienti che l’affare è complicato, perché le prime risposte ottenute dalla Roma sulla valutazione del giocatore sono state ritenute troppo elevate, sia in senso assoluto che in rapporto alle disponibilità economiche del club in questo mercato.

Ma la Juventus resta fiduciosa e tornerà a parlare con i vertici giallorossi presto, forse già la prossima settimana, anche se non ci sono al momento appuntamenti fissati. Cherubini è partito da una prima idea (non una vera e propria offerta) di una quindicina di milioni cash a cui aggiungere un giocatore fra Arthur, McKennie, Ramsey o Kean.

Contropartite che però non hanno incontrato l’interesse dei giallorossi e che oltretutto presenterebbero problemi di ingaggio: la Juve dovrà trovare un altro modo (o altri giocatori) per far scendere la richiesta giallorossa, magari sfruttando una “sponda” del giocatore, che con un contratto non rinnovato diventerà più difficile (nonché rischioso) da trattenere a Roma.