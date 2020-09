La Juve scarica Dzeko: resta lui, niente Milik

Il Tempo (F.Biafora) – Alle prime avvisaglie di problemi tra Roma e Napoli per la questione Milik, dall’entourage di Dzeko scherzavano sul fatto che potesse saltare il trasferimento alla Juventus sulle orme di quello che era successo con Chelsea ed Inter. Le battute si sono tramutate in realtà ieri quando la Juventus si è stancata di aspettare altre squadre e in fretta e furia ha chiuso per Morata. Già domenica Paratici si era mosso per lo spagnolo, quando non era stato fatto nessun passo avanti per Milik. L’arrivo di Morata blocca definitivamente Dzeko alla Roma costretto suo malgrado a restare. E’ rimasto in panchina contro il Verona e fuori al Bentegodi era addirittura pronta una macchina della Juventus per portare Dzeko in Piemonte subito dopo la gara. La tematica più delicata riguarda il rapporto con Fonseca. In questi giorni sarà necessario mettere i due intorno ad un tavolo e risolvere ogni questione, comprea quella della fascia da capitano. Un altro protagonista che resta col cerino in mano è Milik. Il giocatore aveva superato le visite alle ginocchia e aveva parlato a più riprese con Fonseca. Era convinto di diventare il nuovo attaccante della Roma che ha cambiato le carte in tavola con il Napoli cercando di rivedere l’accordo. Questa mossa, aggiunta alle pendenze del giocatore con De Laurentiis, ha del tutto impantanato l’affare. In uscita è saltato il trasferimento di Olsen al Watford.