La Joya: “Mou aveva previsto tutto, ce lo aveva detto prima”

La Gazzetta dello Sport (N. Berardino) – L’urlo di Leonardo Spinazzola al gol che sblocca la gara non è solo liberatorio. Lancia il nuovo assalto della Roma. Era stata presentata come una serata da Paulo Dybala. E l’ingresso dell’argentino al 73′ accende i 67mila dell’Olimpico, che risplende nel suo 29esimo sold out consecutivo. Il pareggio di Paixao gela lo stadio ma è un soffio di vento per quanto duro che non scompagina il progetto della rincorsa giallorossa. Il vulcano di passione dell’Olimpico crede nell’impresa. E quando all’89’ Dybala inventa la magia, quella che tutto lo stadio sentiva che potesse arrivare i conti sembrano tornare nel copione della gara.

Il suo ventiduesimo gol in una coppa europea è pesantissimo per il modo come ha riaperto la strada alla Roma verso la semifinale. Il salto ai supplementari si è trasformato nella grande chance per la squadra di José Mourinho. Al via dei 30 minuti di coda della gara, quelli del verdetto, l’Olimpico è un cuore che rimbomba di tutto il proprio amore verso i giallorossi. Lo sguardo dello Special One verso il campo è tagliente. Lo stratega sa quel può essere il percorso vincente.

Paulo Dybala parla tra le emozioni del dopo partita. “Prima della gara nella strada che abbiamo fatto da Trigoria allo stadio è stato incredibile. La gente per come vive il calcio a Roma è molto bello. Lo stadio così pieno ti aiuta nei momenti di difficoltà, sono davvero un giocatore in più. Sul 2-1 hanno continuato a spingere, l’abbiamo fatto anche noi, per fortuna la partita ai supplementari è stata nostra. L’allenatore ha una mentalità incredibile, ci aveva detto che la partita sarebbe stata così ed è stata così. La squadra ha vinto l’anno scorso, la mentalità c’è. Speriamo di continuare così per portare di nuovo 12, Roma in finale”.