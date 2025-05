Il Messaggero (A. Angeloni) – Gli incroci ormai sono sempre più decisivi: alle 12:30, ad Empoli c’è anche la Lazio a dire la sua per il quarto posto. E subito dopo la sfida della Roma con la Fiorentina (dopo quella delle 12.30 tra Empoli e Lazio), c’è Bologna-Juventus, le due squadre in questo momento davanti ai giallorossi, mentre l’Atalanta sembra aver consolidato il terzo posto e va a far visita al povero Monza. Mettere il musetto avanti (come direbbe Allegri) vorrebbe dire scaricare pressioni sulle squadre di Italiano e Tudor.

Una vittoria della Roma contro la Fiorentina darebbe un’ulteriore spinta, anche in chiave Europa League, e allontanerebbe definitivamente i viola dalla corsa al quarto posto. La sconfitta contro la Viola all’andata ha costituito il punto più basso della stagione. Quella sera, dopo il netto 5-1, Juric stava per perdere la panchina: la squadra andava per conto suo, ma senza una direzione. Palladino deve gestire la rosa e non ha Luca Ranieri e Dodò neo operato di appendicite, mentre Claudio ha tutti a disposizione tranne Dybala, tra i convocati tornano addirittura Nelsson e Saud.