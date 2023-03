Il Messaggero (P.Liguori) – La Grande Ingiustizia, tanto più evidente perché contraddice logica e coerenza. Un fulmine a ciel sereno, dopo la decisione di deferire l’arbitro Serra per il suo comportamento e anche per le sue dichiarazioni mediatiche. Arbitro deferito, Mou condannato perché, in caso contrario, si dovrebbe prendere atto di una sconfessione pesante. Cioè: anche gli arbitri sbagliano, ma non si può affermarlo.

Si fomenta l’odio, invece, e non lo fa Mou con il suo silenzio fragoroso. Sono i sacerdoti di una Giustizia sportiva ipocrita a creare il danno e senza ricavarne vantaggi. Arriva una settimana nella quale la Roma si gioca una parte rilevante delle stagione. Se il corpo soffre, con José abbiamo ritrovato un’anima, comune: squadra, tifosi e società. E noi sull’anima, sullo spirito giallorosso puntiamo, per otteneregli obiettivi che meritiamo.