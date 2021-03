La grande chance di Carles Perez, il talento che deve ancora sbocciare

Corriere dello Sport (R.Maida) – I segnali di vitalità, la voglia di rivalsa e le qualità oggettive: sonno tre elementi che inducono Fonseca a rilanciare Carles Perez. A Kiev infatti sarà lui a completare il tridente formato da Pedro e Borja Mayoral. L’ex Barca torna titolare dopo quasi due mesi: era il 23 gennaio, Roma-Spezia 4-3. La trasferta in Ucraina può essere il punto di svolta della sua stagione.

Nell’ultima gara contro il Parma è entrato molto bene in campo ed è stata sicuramente il più pericoloso della squadra in tutti i novanta minuti. Qualche settimana fa ha anche trovato il gol contro il Braga nei sedicesimi di finale. Ultimamente è in ottime condizioni fisiche e in un attacco che non segna più la sua velocità può essere molto utile alla causa giallorossa. Stasera Perez ha un esame che non può sbagliare, lui ha studiato e si sente pronto. Si aspetta solo la sua definitiva consacrazione.