La giornata al Var: Roma, ok annullare il 2-0

La Gazzetta dello Sport (E.Lusena, D.Longo) – Nessuna difficoltà per Fabbri in Roma-Genoa. L’unico episodio di rilievo è stato l’annullamento del gol del 2-0 al 74′, valutato brillantemente dall’assistente Vecchi che coglie la posizione irregolare di Pedro, decisione poi confermata dal Var. Apprezzabile la coerenza nel metro arbitrale per tutto il match e corretta l’applicazione dei provvedimenti disciplinari, compresi quelli per Masiello e Destro, che porteranno alla squalifica dei giocatori, entrambi diffidati.