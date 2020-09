La gioia di Ilenia: “Totti, ti amo”

Corriere dello Sport (G.Marota) – Si dice che conosce il valore di una lacrima solo chi l’ha sentita partire dal cuore. Francesco Totti lo sa bene, lui che ha sempre dato ascolto ai sentimenti fregandosene della logica e degli schemi. Ieri mattina l’ex capitano della Roma ha fatto visita a Ilenia Matilli, la 19enne ricoverata da nove mesi al Policlinico Gemelli dopo il terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre sulla Braccianese. La ragazza è stata in coma fino a pochi giorni fa e si è svegliata anche grazie alla voce di Francesco che gli aveva inviato in un videomessaggio: “Non mollare, ce la farai. Siamo tutti con te“. È stata forse la rete più bella. Un gol per la vita, da pallone d’oro di umanità. Queste parole via smartphone hanno inondato d’amore le sensazioni visive, uditive e olfattive di quella che viene chiamata la “cava immersiva multisensiorale”. Così Totti, dopo il suo 44esimo compleanno e grazie alla mediazione dell’associazione Argos Forze di Polizia, ha organizzato una visita a sorpresa in reparto. La giovane, nel momento esatto in cui il campione ha varato la porta dell’ospedale alle ore 9, si stava recando a fare la solita terapia con addosso la maglia della Roma, Ilenia è una grande tifosa della “Magica” e all’improvviso ha visto concretizzarsi un sogno: conoscere il suo idolo. Francesco e Ilenia sono riusciti a comunicare tramite una lavagna che sta aiutando la ragazza ad esprimersi. I danni celebrali causati dall’incidente le impediscono di parlare e di camminare autonomamente, ma la sua sfera cognitiva è attiva e riesce a comprendere il linguaggio altrui. Quando ha visto Totti, lo ha indicato con stupore e ha chiesto subito la lavagnetta. Gli ha scritto: “Sei più bello dal vivo“. Lui è rimasto in reparto per circa un’ora, si è informato sui progressi della terapia e ha promesso che passerà a trovarla quando potrà tornare a casa. Francesco ha lasciato anche una dedica per la famiglia di Martina Oro, la ragazza rimasta vittima dell’incidente. Ilenia, per tutta risposta, gli ha scritto “Grazie di tutto, Ti amo“.