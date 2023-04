La Gazzetta dello Sport: Chiné chiederà le carte ma dovrà aspettare

La Gazzetta dello Sport (V. Piccioni) – Ora ecco che si apre anche il filone di Lazio-Roma-Salernitana, meglio Roma e Lazio-Salernitana, aperto dalle procure della capitale e di Tivoli. Va subito precisato che le indagini sono ancora in corso: il fatto che se ne sia avuta notizia solo ieri non vuol dire che non possano essere partite da tempo. Ma i tempi della giustizia ordinaria, si sa, non sono certo velocissimi. La prassi vuole che il procuratore Giuseppe Chiné chieda i documenti dell’ inchiesta, ma anche che la procura della repubblica coinvolta, prima della chiusura indagini, non possa aderire alla richiesta. Un contesto che fa inevitabilmente pensare ai tempi lunghi.

Insomma, la cosa più probabile è che si debba aspettare la chiusura indagini per poter intervenire, com’è accaduto sul fronte Juventus. A completare il quadro delle situazioni in divenire, c’è pure l’inchiesta della procura della repubblica di Napoli, relativa all’af fare Osimhen con il Lille: in questo caso fra laltro, qualche settimana fa i magistrati hanno chiesto una proroga delle indagini dei sei mesi.