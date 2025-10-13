La Francia pazza di Koné. Il Psg lo studia

Il Corriere Dello Sport (J. Aliprandi) – Non di Rabiot o Mbappé: in Francia sono tutti pazzi di Manu Koné. Il centrocampista della Roma, ex Borussia Mönchengladbach, ha conquistato la nazionale e i media transalpini, che lo paragonano a Matuidi e ne esaltano leadership e carisma. Persino un reportage da Colombes, il quartiere dove è cresciuto, gli è stato dedicato.

Deschamps lo considera un punto fermo e, anche se non sempre parte titolare, l’impatto di Koné in campo è evidente: dinamismo, copertura e qualità lo rendono imprescindibile per la Roma. Con lui in mezzo al campo cambia il volto della squadra, come dimostrato anche in Europa League.

Il rendimento del francese non è passato inosservato. L’Inter aveva sondato il terreno la scorsa estate, ma la valutazione di 50 milioni fissata dal club giallorosso ha chiuso ogni discorso. Ora però è il Psg a muoversi: secondo la stampa francese, Parigi sta studiando il giocatore e valuta un’offerta da 60 milioni per l’estate.

La Roma, dal canto suo, non ha intenzione di privarsene, soprattutto se dovesse centrare la qualificazione in Champions League. In tal caso, la società potrebbe resistere a ogni proposta. Koné, intanto, pensa solo a giocare e a crescere: a 24 anni, la Francia ha trovato un nuovo Matuidi.