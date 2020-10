La Fiorentina anti-Roma con sei cambi e Dragowski tra i pali

Corriere dello Sport (F. Bandinelli) – Iachini per la gara contro la Roma farà sei cambi considerando i giocatori di movimento più Dragowski tra i pali. Al centro della difesa giocheranno Milenkovic e Martinez (Pezzella out per infortunio), insieme a Caceres sul centro sinistra. A centrocampo si rivedono Castrovilli e Amrabat e probabilmente anche Bonaventura. Una grossa novità è quella di Callejon che giocherà a destra come l’alter ego di Biraghi: una coppia di ali veloci e offensiva. In attacco ci saranno Ribery e Kouame, con quest’ultimo favorito quindi su Vlahovic.