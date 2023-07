Il Tempo (S. Pieretti) – La Fifa prova a dichiarare la guerra all’Arabia Saudita. La Federazione internazionale ha bloccato il mercato dell’Al Nassr, club di Cristiano Ronaldo per non aver pagato le commissioni nell’affare che ha portato nel 2018 il nigeriano Ahmed Musa dal Leicester in Arabia. In Italia sono tutti a caccia di un attaccante. Inter, Milan e Juventus hanno bisogno di una punta centrale, la situazione dei club è differente, gli interessi talvolta sono comuni. L’Inter resta su Romelu Lukaku che ieri ha deciso di non partire in ritiro con il Chelsea; decisione di comune accordo con il club inglese che non intende piegarsi all’offerta di trenta milioni da parte dei dirigenti nerazzurri. Ma Lukaku vuole l‘Inter, e l‘Inter vuole Lukaku: alla fine il fattore temporale potrebbe giocare a vantaggio dell’operazione. Il Milan aveva provato a inserirsi nell’operazione, ma i risultati non sono stati quelli sperati, soprattutto per la volontà del calciatore belga, i dirigenti hanno virato sullo spagnolo Alvaro Morata che al momento valuta un’offerta dall’Arabia.

Ieri i rossoneri hanno accolto a Milano lo statunitense Pulisic. Ora nel mirino c’è Gustav Isaksen, attaccante esterno danese del Midtjylland. La Juventus attende offerte per Vlahovic e Chiesa e valuta la possibilità di intavolare una trattativa con il West Ham per Scamacca, seguito anche dalla Roma. Ieri il Napoli ha annunciato il nuovo direttore sportivo: sarà Mauro Meluso, dirigente di Frosinone, Lecce e Spezia. Quattro i giocatori nel mirino del club partenopeo: in porta si pensa a Caprile, portiere del Bari. Per il centrocampo i nomi sono due: il primo è quello di Gabri Veiga del Celta Vigo, l’altro è quello di Samardzic dell’Udinese seguito anche dalla Lazio.