Corriere della Sera (G. Piacentini) – In questa nuova Roma che si sta costruendo, la figura di Pellegrini appare marginale e oggi sembra più vicino a un addio che a un rilancio. Il presente dice che è a Roma per recuperare dall’operazione di maggio. Il futuro è una nube grigia e il rinnovo di contratto, almeno alle cifre attuali, non è in discussione. La Roma non intende prolungare a quelle condizioni. E il mercato non offre soluzioni gradite al giocatore. Così si affaccia l’ipotesi dell’addio a parametro zero. Il numero 7 tornerà in campo a settembre. Ma a quel punto sarà tutto più difficile. Anche solo riconquistare uno spazio tecnico.