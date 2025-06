Il Messaggero (D. Aloisi) – Per una Roma a immagine e somiglianza di Gasperini serviranno degli esterni che siano in grado di garantire un buon numero di gol e assist. Il primo nome sul taccuino è quello di Agustin Giay. Costo: 15 milioni di euro, anche se il Palmeiras vorrebbe monetizzare di più in quanto ha il 25% sulla futura rivendita che finirà nelle casse del San Lorenzo.

Piace anche Molina. L’Atletico Madrid non scende sotto i 30 milioni. A sinistra, invece, si riparte da Angelino. In stand-by la trattativa Zalewski-Inter: l’addio di Inzaghi ha cambiato le carte in tavola e i nerazzurri possono esercitare il riscatto di 6.5 milioni entro il 18 giugno.