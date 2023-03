La difesa di emergenza: Celik, Smalling e Llorente

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Quello di ieri è stato il primo allenamento vero in vista della ripresa del campionato, perché alla seduta hanno partecipato molti calciatori rientrati dagli impegni dalle Nazionali. Ieri erano presenti gli azzurri Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, oltre a Roger Ibañez, Rui Patricio e Benjamin Tahirovic. Sono tutti a disposizione, ad eccezione di Celik, Dybala e Solbakken, che si uniranno ai compagni solo oggi a Trigoria. Comincia contro la Sampdoria il mese della verità: tra campionato ed Europa League si capirà cosa riserverà il futuro alla Roma. Sette partite da giocare in un mese, decisive per la corsa Champions e per proseguire il percorso in Europa. Mourinho dovrà far fronte alle assenze di Ibañez, Cristante e Kumbulla, squalificati, e Karsdorp infortunato, che potrebbe rientrare solo a fine stagione. Domenica Mourinho sembra orientato a confermare la difesa a tre e dovrà inventarsi un centrale, con Celik che potrebbe essere schierato dietro con Smalling e Lorente.