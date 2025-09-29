Il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – In un Olimpico sold out per la 73ª volta dell’era Friedkin, la Roma ha centrato la quinta vittoria su sei gare stagionali. Dovbyk si è finalmente sbloccato in campionato, Soulé ha firmato la prima rete casalinga in giallorosso, ma a fare la differenza è stata ancora la difesa, oggi la migliore del torneo. Svilar, decisivo con due parate e un intervento di faccia su Orban, è il portiere meno battuto nei cinque principali campionati europei, con quattro clean sheet.
Mancini e N’Dicka guidano un reparto solido, capace di reggere anche sotto pressione. Gasperini, consapevole dei ritmi serrati, ha scelto un approccio più prudente, affidandosi alla compattezza del gruppo. Celik, adattato tra i tre centrali, ha servito l’assist per Dovbyk ed è stato premiato come MVP. Nel finale spazio anche a Hermoso e al debutto del ventenne Ziolkowski, segnale di una Roma che, pur dovendo ancora crescere, mostra basi sempre più affidabili.