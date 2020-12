La Dea è il tabù di Fonseca: il portoghese ha sempre perso

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Se c’è una squadra che gli dà davvero dei pensieri da quanto è in Italia quella è proprio l’Atalanta. Perché contro i nerazzurri nella scorsa stagione Paulo Fonseca ha subito la sua prima sconfitta italiana. Ecco perché la sfida di oggi l’allenatore della Roma la vivrà ancora più intensamente, perché per lui l’Atalanta è davvero un piccolo grande tabù.

Tabù non solo perché nella scorsa stagione contro la squadra di Gasperini ha perso in entrambi le circostanze, ma anche perché l’Atalanta è stata a lungo la squadra su cui la Roma ha fatto la corsa per sperare di agganciare in extremis il treno della Champions League. “Questa è una partita diversa dalle altre contro un avversario diverso dagli altri – dice Fonseca alla vigilia – Loro sono molto forti fisicamente e nei duelli individuali. Ovviamente il nostro obiettivo resta quello di vincere anche la gara di Bergamo”.