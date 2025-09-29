Il Corriere della Sera (D. Stoppini) – Chissà se Gian Piero Gasperini abbia mai amato i videogame. La sua Roma, però, ricorda un po’ il Tetris: ogni partita è un quadro superato, ogni sfida porta con sé un giocatore recuperato. Nel derby era stato il turno di Pellegrini, mentre contro il Verona è tornato al gol Artem Dovbyk, a secco dal 4 maggio. L’attaccante ucraino, vicino al Milan fino all’ultimo giorno di mercato e dato più volte in partenza, ha impiegato appena 7 minuti per sbloccare la gara con un colpo di testa che ha indirizzato il match, tutt’altro che semplice per i giallorossi.

Dovbyk ha poi rivelato un retroscena: «In settimana ho parlato con Dzeko, mi ha dato dei consigli». Un passaggio di testimone ideale tra il passato e il presente dell’attacco giallorosso, che domenica vivrà un curioso incrocio a Firenze, quando Roma e il bosniaco si ritroveranno di fronte al Franchi.