Il Messaggero (D. Aloisi) – A Archiviata la pausa per le nazionali, la Roma è pronta a tornare in campo per concentrarsi sulla rincorsa al quarto posto. Sabato la sfida contro il Lecce in trasferta (sold out il settore ospiti), la squadra contro la quale Claudio Ranieri ha ottenuto la prima vittoria dopo il suo ritorno.

Era il 7 dicembre e riavvolgendo il nastro sembra quasi di parlare di un’altra squadra. I giallorossi navigavano in zona retrocessione e il match con i pugliesi rappresentava un vero e proprio scontro salvezza. Un 4-1 che aveva scacciato le prime nubi, tornate una settimana più tardi nella disfatta di Como. Dopo quella vittoria la Roma si trovava 4 punti sopra il Verona terzultimo. Ora alla stessa lunghezza c’è il Bologna quarto in classifica.

La trasferta del Via del Mare porta con sé diverse insidie. Negli anni precedenti sia Mourinho che De Rossi non sono andati oltre il pari. E la Roma non può permettersi neanche un mezzo passo falso. Da aprile arrivano gli ‘squali’ per citare lo Special One. Il 6 il match contro la Juventus, mentre il 13 è in programma il derby. Spazio ai migliori o quasi. Non ci sarà Dybala. Out anche Rensch, Saud e forse Salah-Eddine che è alle prese con un problema al piede.