La contesa su Campo Testaccio: resa del comune, chiavi al I Municipio

La Repubblica (M. De Ghantuz Cubbe) – La disputa tra primo Municipio e Comune su Campo Testaccio sembrava destinata a non finire mai, invece ieri sera è arrivata la notizia che la minisindaca Sabrina Alfonsi aspettava da mesi: il campo sarà consegnato al Municipio. Ieri mattina il I Municipio si è recato in via Nicola Zabaglia per chiedere ancora una volta le chiavi dell’impianto. Il dipartimento non si è presentato e durante la giornata si sono susseguite una dietro l’altra chiamate di fuoco tra uffici municipali e comuni. Infine, in serata, è arrivata la lettera del dipartimento: “Il passaggio di consegna di Campo Testaccio è previsto per lunedì 14 settembre“. Lungagini burocratiche a cui vanno aggiunte dispute politiche: nonostante la delibera 30 sia frutto della maggioranza stellata, il presidente della commissione Sport Angelo Diario a luglio ha presentato una mozione per far sì che il campo tornasse in capo al Comune e fosse gestito da privati. L’impuntatura del Comune rischiava di mettere tutto in discussione e invece, ieri sera c’è stato il colpo di scena.