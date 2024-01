Il Messaggero (G. Lengua) – La storia di José Mourinho alla Roma è finita come era cominciata: con un tweet. E con migliaia di post i tifosi hanno commentato il suo esonero. Chi per festeggiare il giorno della liberazione dal “tiranno” Mou, chi per avvertire che non saranno rose e fiori nemmeno con De Rossi “perché la squadra è a pezzi”. “Mourinhani” e “anti-mourinhani” si sono dati battaglia nei bar e a colpi di commenti.

C’è chi ha accolto la notizia con grande dispiacere consapevole che il cammino di De Rossi non sarà per niente in discesa. Altri, invece, più smaliziati, pensano che adesso i calciatori “diventeranno tutti Cafu, Aldair e Samuel”. Di certo la scelta di ingaggiare un simbolo romanista per la gente, può aiutare a far scordare più in fretta. Basterà rientrare in zona Champions per calmare gli animi. La prima occasione sarà sabato contro il Verona quando all’Olimpico ci saranno messaggi di ringraziamento a Mou, perché la vittoria di Tirana e la finale di Budapest restano ricordi indelebili. E forse una contestazione alla proprietà. E chissà se ha ragione chi scrive “lo rimpiangeremo”.