La città è divisa, ma non la Roma: la fascia è di Dzeko

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese – C.Zucchelli) – La preoccupazione fino a qualche giorno fa era di vederlo con la maglia della Juve. Il destino di Dzeko sarà ancora una volta rovesciato rispetto alle aspettative. Rispetto al passato, quando poteva andare al Chelsea e all’Inter, c’è qualcosa di diverso ed è la fascia di capitano che veste da quando Florenzi è andato vita. Per la Roma il problema non esiste, contro la Juventus sarà proprio lui il capitano della squadra. Tanti tifosi lo criticano, altri lo assolvono. Lo stesso Edin non c’è rimasto bene quando ha capito che una parte della tifoseria non lo vorrebbe capitano. Ghini: “La Roma vada avanti con lui. E’ il capitano di questa squadra, il leader incontrastato“. I compagni non hanno dubbi: Dzeko viene visto ancora come il capitano e, in generale, c’è soddisfazione nel vederlo ancora lì. Ad iniziare da Pellegrini. Ora dovrà chiarirsi con Fonseca, mettendo da parte le frizioni emersi dopo la partita contro il Siviglia.