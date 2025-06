Corriere dello Sport (R. Maida) – Gasperini non avrebbe lasciato Bergamo se non si fosse convinto di poter crescere. Il suo obiettivo è quello di vincere, in un intervallo rapido, un titolo. Magari l’Europa League.

Forse già domani Gasperini arriverà a Trigoria per la firma sul contratto e per programmare il ritiro, che dovrebbe cominciare intorno al 10 luglio a Trigoria, per poi spostarsi per una settimana in Inghilterra.