La Champions è un miraggio: l’Inter supera 0-2 la Roma con Dimarco e Lukaku

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Presentarsi a quello che in tutta probabilità è l’ultimo ballo del campionato per prendersi il biglietto Champions con terze linee titolari e una condiziona fisica demoralizzante. Ricomposta alla bene e meglio tra assenze e giocatori che non convincono, nella fermata direzione Champions il treno Inter passa e si prende i tre punti. Un gol, alla mezz’ora (33’), è ciò che per Inzaghi rappresenta il salto per acciuffare il Milan, vincente (2-0) con la Lazio. Entrambe a pare punti (63), la Roma osserva dal posto più basso delle inseguitrici. I giallorossi, alla vigilia dell’andata della semifinale di Europa League – giovedì alle 21, sempre all’Olimpico – sono settimi a 58 punti. C’è anche l’Atalanta, protagonista del lunch match domenicale con la Juve.

Il primo tempo è in perfetto equilibrio, almeno nel dominio. La prima parte è giallorossa. Il solo Pellegrini si sobbarca gli sforzi offensivi, andati poi dalle parti di Rui Patricio. Si comincia con i tentativi di Calhanoglu, aggressivo e mai punito, per arrivare alla stoccata decisiva. Tagliente il cross raso di Dumfries, lisciato da Lukaku ma perfetto per l’arrivo di Dimarco.

Nella ripresa si parte con qualche tentativo in più. È Ibanez ad ottenere il più ghiotto: una girata di prima in porta, alzata però su dal vivo Onana. Il brasiliano è poi di nuovo protagonista nella parte finale. E non in positivo. Un suo controllo ciancicato porta Lukaku davanti a Rui Patricio per il raddoppio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski (92’ Missouri), Camara (92’ Pisilli) Matic (92’ Tahirovic) Bove (71’ Dybala), Spinazzola; Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Camara, Volpato, Wijnaldum, Darboe, Belotti, Dybala.

Allentatore: Mourinho.

Squalificati: Celik.

Diffidati: Ibanez, Dybala.

Indisponibili: Kumbulla, Smalling, Llorente, Karsdorp, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (59’ Bellanova), Barella (81’ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (70’ Mkhitaryan) Dimarco (70’ De Vrij); Lukaku, Correa (59’ Martinez)

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Zanotti, Asllani, Carboni, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati:

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan.

Indisponibili: Skriniar, Gosens, D’Ambrosio.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Imperiale – Bresmes.

IV Uomo: Colombo.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.

Marcatori: 32’ Dimarco (I), 73’ Lukaku (I)

Ammoniti: 27’ Mancini (R), 58’ Pellegrini (R), 64’ Lautaro (I), 77’ Spinazzola (R), 84’ Gagliardini (I),

Espulsi:

CRONACA

95’ – Finisce 0-2 tra Roma e Inter

93’ – Cambi per la Roma: fuori Zalewski, Matic, Camara dentro Pisilli, Tahirovic e Missori

73’ – Gol di Lukaku. 2-0 Inter

71’ – Fuori Bove dentro Paulo Dybala

70’ – Altro cambio: dentro Mkhitaryan e De Vrij fuori Calhanoglu e Dimarco

64’ – Ammonito Lautaro

59’ – Cambi per l’Inter: fuori Dumfries e Correa dentro Lautaro e Bellanova

54’ – Presunto tocco di mano in area di rigore nerazzurra. Maresca non viene neanche richiamato dal VAR

46’ – Inizia il secondo tempo

45’ + 3’ – Fine primo tempo!

45’ – Duro colpo di Calhanoglu su Pellegrini

32’ – Dimarco mette la palla in rete. 1-0 Inter

26’ – Giallo per Mancini

18’ – Bellissimo tiro del numero 7 giallorosso che però viene deviato da Bastoni. Corner per la Roma

11’ – Fallo pericoloso di Calhanoglu su Camara

2’ – Prima azione pericolosa dei giallorossi con Pellegrini

1’ – Inizia il primo tempo!