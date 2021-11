Non è una stagione semplice per Gonzalo Villar dopo una buona crescita nella scorsa. Nel mercato di gennaio lo spagnolo potrebbe fare le valigie e lasciare spazio ad un nuovo centrocampista, ma intanto rimane focalizzato su questo mese prima della sosta natalizia. Come postato su una stories Instagram, Villar è molto concentrato sulla ripresa degli allenamenti che ci sarà oggi dopo un weekend libero concesso da Mourinho.