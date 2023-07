La Capitale si tinge di giallorosso. L’altra notte festa dei tifosi al centro

Il Tempo – Un’onda di amore travolgente. Come ogni anno nella notte tra il 21 e il 22 luglio (giorno della fondazione del club) i tifosi della Roma si ritrovano nel centro storico per celebrare l’anniversario della nascita della squadra giallorossa. Oltre 3mila i presenti che prima hanno colorato il Pantheon, poi il corteo si è spostato in via degli Uffici del Vicario 35, dove tutto è cominciato. Cori, fumogeni, bandiere e striscioni per una festa durata fino a notte fonda e che si è spostata verso il Tevere. Anche Mourinho, coinvolto dalla passione dei tifosi, ieri mattina ha pubblicato su Instagram un paio di scatti della festa scrivendo: “Auguri a questo club storico e ai suoi tifosi unici. Forza Roma sempre”.