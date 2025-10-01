La Capitale si prepara ad accogliere la sfida di Europa League tra Roma e Lille con un’attenzione particolare alla sicurezza. In vista della partita in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, la Questura di Roma ha disposto un articolato piano di monitoraggio sia nell’area dello stadio sia nel centro cittadino, a partire dalle ore 18:00 di oggi.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, sono diverse centinaia i tifosi francesi attesi nella Capitale, che saranno accolti nel consueto meeting point allestito in piazzale delle Canestre. Da lì, tramite bus navetta messi a disposizione dall’ATAC, i supporters saranno accompagnati fino allo stadio, dove accederanno dopo i controlli di sicurezza.

Oltre all’area dello stadio, anche il centro storico sarà presidiato con equipaggi della forza pubblica e pattuglie in abiti civili, a scopo preventivo per evitare eventuali disordini. Il dispositivo di sicurezza previsto per la partita si inserisce in un contesto più ampio, già attivo da giorni, legato alla mobilitazione per il sostegno alla causa palestinese e alla missione umanitaria Global Sumud Flottilla.