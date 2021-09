La bozza del Fair Play Finanziario: si potrà spendere al massimo il 65-70% dei ricavi

A breve, tra il 9 e il 10 settembre, a Nyon si discuterà del nuovo Fair Play Finanziario. Come riportato dal Times i club potranno spendere al massimo il 65-70% dei loro ricavi per fare calciomercato, pagare gli stipendi e le commissioni per gli agenti. Chi non rispetterà tali regole avrà una sanzione definita “luxury tax” (modello NBA) che sarà automatica e finirà in un fondo da redistribuire ai club virtuosi. Secondo il quotidiano questo nuovo sistema accentuerà ancor di più il dislivello tra i club più ricchi e quelli meno ricchi.