La ASL blocca i giocatori della Roma, niente nazionale per i giallorossi

Niente nazionali per i giocatori della Roma, almeno per il momento. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante su Twitter, la ASL di competenza ha bloccato la partenza dei giallorossi che dunque non potranno raggiungere i vari ritiri delle loro selezioni. La motivazione è da ricercare nelle recenti positività al Covid-19 di Edin Dzeko e Pietro Boer, con il gruppo squadra che dovrà essere sottoposto a nuovi test. Di seguito, il tweet originale:

Nessun giocatore della #AsRoma raggiungerà le vari nazionali, Italia inclusa.

Dopo la positività di Dzeko, la #ASL di competenza ha comunicato alle varie Federazioni nazionali che i calciatori della Roma non possono viaggiare, per rispettare il protocollo in vigore. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 8, 2020