Kumbulla operato: arrivederci al 2024

Il Messaggero (G. Lengua) – Kumbulla ieri si è sottoposto a intervento di chirurgico al ginocchio destro presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Adoperarlo, alla presenza del dottor Manara, è stato il professor Panzeri lo stesso chirurgo che in passato ha operato la sciatrice Sofia Goggia e nel 2022 l’ha rimessa in piedi per le Olimpiadi di Pechino.

I tempi di recupero non sono stati ufficializzati, ma appare improbabile che il difensore riesca a tornare in campo prima del 2024. Chi è pronto invece è Wijnaldum. Non partirà titolare domani contro il Leverkusen, ma sarà pronto a subentrare in corsa.