Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – “La Roma è un’opportunità e una sfida irrinunciabile, non ho avuto esitazioni a sceglierla” sono le prime parole da romanista di Marash Kumbulla, che ha scelto la maglia numero 24 dell’ex Florenzi. Nel suo trasferimento in giallorosso sono coinvolti il turco Cetin e i due giovani Cancellieri e Diaby. Kumbulla arriva in prestito oneroso per 2 milioni di euro fino al 2022, poi la Roma avrà l’obbligo di riscatto pagando 13,5 milioni di euro, più 3,5 di bonus.