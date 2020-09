Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Giornata piena di emozioni per Kumbulla affrontata con personalità. Ieri si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni e domani scenderà in campo contro il Verona. Il difensore si è dimostrato entusiasta: “La Roma rappresenta un’opportunità e una sfida irrinunciabile. Sono stato conquistato dal progetto di questo club e non ho avuto esitazioni nello sceglierlo e farò di tutto per non deludere le persone che hanno creduto in me“.