Il nuovo acquisto della Roma Marash Kumbulla è arrivato nella Capitale da poche settimane dal Verona e sembra già essersi integrato alla perfezione nell’ambiente e con i compagni di squadra. Ha pubblicato in giornata un post su Instagram con alcuni scatti dell’allenamento odierno con il commento: “Che grande spirito di gruppo. Back to the game. Daje Roma”.