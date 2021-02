Kumbulla sfida Chiellini e sogna il gol di compleanno

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’infortunio di Chris Smalling gli ha servito un bell’assist per ritornare titolare e far vedere che i venti milioni investiti sono stati ben spesi. Chiaramente Marash Kumbulla avrebbe preferito sudarsi e guadagnarsi il posto con le sue prestazioni, ma inevitabilmente Fonseca ha deciso di puntare su di lui anche per la lesione rimediata dal centrale ex Manchester United.

Adesso Kumbulla sta cercando di sfruttare l’occasione per mettersi in luce, anche in virtù del buon rendimento di Ibanez da centrale. Kumbulla ha esordito proprio contro la Juventus, un girone fa. Era il 22 settembre, appena sei giorni il suo sbarco nella Capitale: un esordio da brividi e sicuramente emozionato, ma il gigante albanese non ha temuto la coppia Ramsey-Kulusevski e non ha risparmiato le maniere forti quando la partita lo ha richiesto.

Questo pomeriggio ritroverà allo Stadium uno dei suoi grandi idoli d’infanzia: Giorgio Chiellini. L’albanese ha ammesso di aver sempre seguito la carriera del bianconero e di averlo preso come esempio per crescere e migliorare. Alla fine del match di andata si sono scambiati la maglia, Chiellini gli ha fatto anche i complimenti per la partita giocata e per aver scelto la Roma. Oggi si incontreranno nuovamente, ma stavolta Marash spera di poter segnare il suo terzo gol in stagione e poter regalare la vittoria alla sua squadra.Anche per festeggiare al meglio i (soli) ventun anni che compirà tra due giorni.