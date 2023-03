Kumbulla: “Segnare sotto la Sud è sempre stato un mio obiettivo. È un’emozione indescrivibile”

Gol importante, sotto la Sud. Cosa hai provato?

È stata un’emozione indescrivibile ed è sempre stato un mio obiettivo fare un gol sotto la Sud. L’ho fatto sotto la Nord, ma questo ha un sapore diverso, anche perché è servito e spero servirà per la gara di ritorno.

Hai aspettato il tuo momento e l’hai sfruttato molto bene. È un indice di maturità?

Ho sempre lavorato al massimo. Anche in allenamento e in tutte le occasioni che il mister mi ha dato. Cerco sempre di dare tutto, con i miei pregi e difetti, ma do sempre tutto e oggi sono contentissimo.