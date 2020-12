Kumbulla: “Non molto concentrati”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – La staffetta con Chris Smalling era programmata, infatti l’inglese e Marash Kumbulla hanno giocato un tempo ciascuno a Sofia. Domenica a Bologna, invece, potrebbero giocare entrambi titolari insieme ad Ibanez, rimasto a lavorare a Trigoria. “Mi sento molto meglio, ho giocato 90 minuti contro il Sassuolo e 45 minuti contro il Cska: penso di aver recuperato bene e di essere quasi del tutto in forma“. Dal punto di vista difensivo però, non è andato tutto per il verso giusto: “Abbiamo sbagliato tante uscite, è mancata un po’ di concentrazione perché comunque eravamo già qualificati come primi: dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché non si possono regalare certi gol“. Superato il girone, ora comincia un’altra competizione: “Il nosro obiettivo in Europa League è di andare più avanti possibile: vogliamo arrivare in fondo“.