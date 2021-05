Kumbulla: “Nessun rischio, vogliamo vincere ed arrivare in Europa”

Marash Kumbulla, difensore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Spezia-Roma. Queste le sue parole:

KUMBULLA A SKY SPORT

“Non vedo rischi, ma solo una partita in cui vogliamo portare a casa i 3 punti e cercare di arrivare in Europa“.

KUMBULLA A ROMA TV

C’è da conquistare un obiettivo importante stasera…

Sì, siamo arrivati qua per cercare di portare a casa i tre punti e cercare di qualificarci in Europa. Ce la metteremo tutta, sappiamo che non è una partita facile ma proveremo a vincere in qualsiasi modo.

Il derby ha dimostrato molta determinazione e voglia di prendersi il risultato, la stessa voglia che serve stasera…

Sì, hai ragione. Serve la stessa voglia e la stessa grinta di prendere i tre punti che abbiamo avuto nel derby. Probabilmente c’è mancata in qualche momento della stagione, però adesso pensiamo solo a questa partita.

Lo Spezia è salvo, una squadra che ha fatto bene…

Nonostante loro abbiano raggiunto l’obiettivo giocheranno sicuramente per vincere, sono in casa. Noi siamo venuti qua con l’idea di vincere, ci proveremo in tutti i modi.