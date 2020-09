Kumbulla nella difesa a tre, Mirante confermato titolare

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Contro la Juventus Fonseca avrà qualche scelta in più rispetto a quelle obbligate di sabato scorso. Quella più importante riguarda la difesa dove dovrebbe fare il suo esordio Kumbulla. Non ha giocato contro il Verona perchè aveva sostenuto solo un paio di allenamenti con la Roma, ma con una settimana in più nelle gambe è pronto per giocare dall’inizio. Dovrebbe posizionarsi sul centro sinistra con Ibanez in mezzo al reparto. Un’altra presenza che arricchirà le scelte di Fonseca è quella di Dzeko. Con il bosniaco Mkhitaryan tornerà ad agire da trequartista per comporre un tridente, con Pedro, fatto di personalità e tanti trofei. In questo caso potrebbe rimanere fuori Pellegrini a meno che il tecnico non decida di arretrarlo. Non ci sarà ballottaggio tra i pali: Mirante ormai è il titolare.