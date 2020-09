Kumbulla, Milik e De Sciglio: è ora di decollare

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La Roma cambia rotta e ha deciso di puntare su ragazzi di fragorosa prospettiva e straordinaria affidabilità. Agli ordini di Fonseca ci saranno Kumbulla, 20 anni, De Sciglio, 27, e il pensieroso Milik, 26. Età media di 24,3 contro i 32,6 di quelli che hanno salutato. Se riuscisse la cessione anche di Fazio e Perotti i calciatori over 30 rimarrebbero soltanto 3: Mirante, Mkhitaryan e Pedro. Anche il monte ingaggi ne gioverà. In uscita un terzetto che percepiva circa 26 milioni lordi, mentre in entrata si attesta intorno ai 17. Fra oggi e domani Milik scioglierà le sue riserve accettando il trasferimento alla Roma. Per lui è pronto un quinquennale da 4,5 milioni a stagione, più 500mila di bonus e un ulteriore premio se in questi anni vincesse la Scarpa d’Oro. L’operazione col Napoli è chiusa per 3 milioni per il prestito, riscatto a 15 (dove è compreso il cartellino anche di Bouah) e 7 di bonus. Se la Roma riuscisse a cedere anche Fazio e Jesus un altro centrale sarebbe necessario. Il sogno è rappresentato dal ritorno di Smalling, ma alla Roma è stato offerto anche Nacho.