Kumbulla: “Mi sono sentito a casa sin da subito. Inizia la mia seconda stagione, siamo concentrati per rendervi orgogliosi” – FOTO

Inizia la seconda stagione in giallorosso per Marash Kumbulla. Domani i giallorossi faranno il loro esordio in gare ufficiali con la sfida in Conference League contro il Trabzonspor. Il difensore albanese, come ha annunciato Mourinho in conferenza, partirà dalla panchina. Il classe ’99 ha voluto dedicare alcune parole sul primo anno vissuto a Roma e l’inizio della nuova stagione. Queste le sue parole:

“È già un anno che sono qui a Roma. Dal momento in cui sono arrivato ho capito che questa era la scelta giusta per me perché qui mi sono sentito subito a casa. Inizia ora la mia seconda stagione in giallorosso e siamo tutti concentrati per fare il bene della Roma e per rendervi orgogliosi di noi. Ho avuto la fortuna di incontrarvi all’Olimpico per la prima volta dopo un anno e spero che non ci separino più perché abbiamo bisogno di voi. Ripartiamo, insieme! Daje Roma”.