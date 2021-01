Kumbulla, l’ora di Coppa è quella giusta

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Il derby c’entra poco, era già tutto previsto dall’alternanza: domani nel dentro/fuori di Coppa Italia contro lo Spezia torna titolare il principale investimento estivo della Roma. Kumbulla potrà dimostrare il suo valore, giocherà contro lo Spezia due volte, la seconda sabato in campionato quando dovrà sostituire lo squalificato Mancini. Nel 2021 ha giocato solo 27 minuti a risultato acquisito contro il Crotone, entrando sul 3-0. Adesso le porte del campo sono aperte anche a lui, che si sta applicando in attesa dell’occasione buona.

Fin qui Kumbulla è soddisfatto del suo periodo alla Roma. Sapeva che con l’arrivo di Smalling non sarebbe stato titolare fisso, almeno nella prima stagione. Su questo Fonseca gli aveva parlato chiaro, ma avendo solo 20 anni, più l’esperienza del Covid che lo ha fermato proprio quando c’era bisogno di lui, non può lamentarsi delle 14 presenze accumulate, con 2 gol decisivi segnati. Il tempo è dalla sua parte, basta non chiedergli la luna.