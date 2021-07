Kumbulla: “Inizia la seconda parte. Siamo carichi e motivati a dare il massimo negli allenamenti” – FOTO

Finita la prima fase, inizia una seconda fase di preparazione questa volta lontano da Trigoria. La Roma è partita ieri alla volta del Portogallo, in Algarve, per continuare il lavoro in vista dei prossimi impegni di lusso in amichevole. Tra i convocati per il ritiro nella patria di Mourinho c’è anche Marash Kumbulla che ha voluto condividere uno scatto del primo allenamento su Instagram con questa didascalia: “Inizia la seconda parte della nostra preparazione! C’è molto lavoro da fare ma siamo carichi e motivati a dare il nostro massimo in tutti gli allenamenti“. Tutto ciò che serve per la preparazione.