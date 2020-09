Kumbulla: “Ho cercato di imparare molto da Smalling. E’ stato facilissimo scegliere la Roma”

Il nuovo acquisto della Roma, Marash Kumbulla, ha rilasciato un’intervista a The Guardian. Il difensore ha parlato della stagione passata, di Chris Smalling, della scelta di unirsi alla Roma e della Nazionale albanese. Queste le sue parole:

“Quando mi sono reso conto per la prima volta dell’opportunità di giocare per la Roma, non mi ci è voluto molto tempo per decidere. Ho capito subito che era il club giusto per me. Hanno mostrato il loro interesse e mi sono sentito molto bene. Mi hanno mostrato il progetto, ho parlato con lo staff e con Fonseca. I tifosi della Roma, lo stadio e la storia di questo grande club sono fantastici ed è stato facilissimo sceglierlo. La Roma è il luogo ideale per continuare la mia carriera. Il sistema di gioco? Mi sono sentito molto bene nel primo allenamento, ora è solo il momento di adattarmi a questo stile di gioco, migliorando e conoscendo il modo di giocare e di pensare dell’allenatore”.

In merito alla precedente stagione di Serie A

L’anno scorso mi è piaciuto molto guardare Chris Smalling. Ho cercato di imparare molte cose da lui. Ronaldo è stato un avversario molto duro, ma ho cercato di limitarlo con le mie caratteristiche e di anticiparlo. Dybala e Lukaku sono molto difficili da affrontare, il primo per la sua velocità e il secondo per la sua forza. Ma giocare contro i migliori giocatori d’Italia così in giovane età mi ha fatto crescere più velocemente. La vittoria contro la Juventus è indimenticabile perché era anche il mio compleanno. Non avrei potuto chiedere un regalo migliore.

Sulla scelta di giocare per la Nazionale albanese

L’Italia è un Paese che mi ha dato molto e dove amo vivere, ma il mio cuore mi ha sempre detto che la mia nazionale è l’Albania, tutta la mia famiglia viene da lì e sono orgoglioso delle mie origini.