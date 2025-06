Corriere dello Sport (L. Scalia) – La difesa della Roma si prepara a una rivoluzione. Tra i nomi da valutare, spiccano quelli di due ritorni dai prestiti: Kumbulla e Hermoso. Saranno valutati da Gasperini.

Hermoso viene da una parentesi poco fortunata al Bayer Leverkusen ma porta in dote un bagaglio tecnico e tattico di altissimo livello. Kumbulla ha le carte in mano, dopo l’esperienza positiva all’Espanyol, per convincere l’ambiente Roma da capo.