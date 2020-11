Kumbulla, Fazio e Smalling domani in difesa

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – La strategia per ora ha funzionato, il turnover massiccio è diventato il marchio di fabbrica di Fonseca. Il tecnico portoghese è pronto a riproporlo anche domani sera nella terza partita di Europa League contro il Cluj. Nonostante lo scialbo pari contro il Cska Sofia giovedì scorso, Fonseca proseguirà la sua strategia per dare minuti nelle gambe a chi ha giocato meno e far riposare i titolari. Inevitabilmente alcuni giocatori impiegati contro la Fiorentina saranno costretti agli straordinari, viste le assenze di Santon (lesione al flessore sinistro), Calafiori e Diawara (fuori per Covid), Mancini (squalificato) e i lungodegenti Pastore e Zaniolo, a cui si aggiunge Carles Perez, frenato da un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Tra i pali torna Pau Lopez, in difesa Kumbulla, Fazio e Smalling (potrebbe chiedere uno sforzo al centrale inglese che avrà modo di riposarsi durante la sosta per le nazionali). Sulle fasce Bruno Peres e Spinazzola, a centrocampo Cristante farà coppia con uno tra Pellegrini e Villar. Se il vicecapitano giallorosso resterà sulla mediana sarà l’ex Elche ad avanzare per creare un reparto offensivo tutto spagnolo con Pedro al suo fianco e Borja Mayoral davanti.