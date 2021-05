Kumbulla: “Essere arrivati in semifinale di Europa League è motivo di orgoglio, ma non basta”

L’Europa League per la Roma è terminata ieri sera con la vittoria contro il Manchester United. Il 6-2 dell’andata ha influito, come da pronostico, sull’esito finale ma i giocatori hanno dato comunque tutto portando a casa una bella prestazione. A fare i complimenti a tutti anche Marash Kumbulla tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Essere arrivati in semifinale di Europa League è motivo di orgoglio, ma non basta. Volevamo la finale e non siamo contenti per l’eliminazione. Ora testa al lavoro perché vogliamo chiudere bene questa stagione che non è ancora finita. Tutti uniti! 🟡🔴🐺“.