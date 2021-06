Kumbulla: “È stata una stagione emozionante. Non vedo vedo l’ora di ricominciare e vedere i tifosi all’Olimpico” – VIDEO

Non è stata una stagione particolarmente positiva per Marash Kumbulla. Il difensore albanese, arrivato dall’Hellas Verona lo scorso anno, si aspettava di incidere di più ma, complici infortuni e poco spazio a disposizione, non ha reso quanto avrebbe voluto. Dopo gli ultimi due test con la sua nazionale, il classe 2000 ha voluto ripercorrere le emozioni della stagione appena trascorsa. Queste le sue parole affidate ad un post su Instagram.

“Dopo due test importanti con la mia nazionale, la mia stagione è finita. È stata, per me, emozionante: il mio esordio con la maglia della Roma nelle competizioni europee, il mio primo goal con questa maglia, il mio primo goal in Serie A, la mia crescita con l’Albania, con la quale ho il sogno e l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti. Ci sono state tante cose positive che porto con me. Quelle negative, invece, mi sono servite molto per imparare. È solo l’inizio e voglio continuare a crescere. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione e spero potere incontrare finalmente i tifosi all’Olimpico.

Grazie“.