Kumbulla è carico: “Testa in alto e Roma nel cuore” – FOTO

Max Kumbulla suona la carica in vista di Crotone-Roma. Il difensore giallorosso non ha partecipato all’ultima vittoria contro la Sampdoria, ma è pronto per giocare contro i rossoblù nella sfida di mercoledì per far rifiatare i titolari.

L’albanese ha deciso di pubblicare uno scatto sul proprio profilo Instagram che lo ritrae durante l’allenamento oderno. Nella descrizione tutta la carica del difensore, queste le parole: “Abbiamo iniziato la settimana così: Con la testa in su e la Roma nel cuore. Daje Roma”