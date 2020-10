Kumbulla: “Dedicato alla Roma”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Kumbulla ha firmato la vittoria della Roma con un potente colpo di testa sul quale il portiere dello Young Boys è rimasto pietrificato. Dopo l’esordio in nazionale è arrivato anche quello in Europa con il club. Un debutto di grande responsabilità a cui il centrale ha risposto alla grande. Fonseca lo aveva fatto riposare contro il Benevento visto che aveva preso 10 aerei con trenta ore di volo con l’Albania. “E’ stato incredibile perchè ho segnato e grazie al mio gol abbiamo vinto. Sono più contento per la squadra però“. In queste prime settimane di esperienza romana si è fatto apprezzare anche per il suo impegno in allenamento, per la voglia di migliorarsi e per l’umiltà con la quale ha cominciato questa nuova avventura. “Nel primo tempo loro ci hanno pressato alti e su questo campo abbiamo faticato. Nel secondo hanno pressato meno e quindi abbiamo fatto salire il gioco“. Sta vivendo questo periodo con serenità: “Questo è possibile grazie all’allenatore e ai compagni, mi hanno fatto integrare subito. Senza di loro non sarebbe stato così facile“.