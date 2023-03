Kubo: “Siamo la Real, della nostra rimonta si parlerà per 10 anni”

Corriere dello Sport (A. De Pauli) – La Real Arena sarà una bolgia. A San Sebastian si percepisce una voglia matta di remontada, a una settimana dal 2-0 incassato dalla Real Sociedad all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. E con gli ultimi dei 40mila biglietti in via d’esaurimento – in vendita ancora qualche centinaio di tagliandi per la sola tribuna, con prezzi compresi tra gli 80 e i 110 euro – sono apparsi nella sala stampa della cittadella sportiva di Zubieta Kubo e capitan Illarramendi, per surriscaldare ulteriormente un ambiente già incandescente.

Particolarmente carico il giapponese, che ha già fatto vedere sprazzi del suo talento irriverente nella gara d’andata. “Più che credere, io voglio fortemente far parte dei giocatori della Real che hanno fatto la storia rimontando la Roma“, la schietta dichiarazione del fantastica nipponico.

Kubo, poi, ha dato la sua ricetta per ribaltare la Roma. “A livello personale, darò tutto. Non darò per persa nessuna palla e cercherò la differenza. Io sono fatto per queste grandi partite! L’ideale sarebbe segnare tre gol nei primi dieci minuti, ma sappiamo che è difficile e che la partita è lunga“.